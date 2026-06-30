На Украине продадут с аукциона две квартиры Артемия Лебедева

В Киеве две квартиры российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева будут выставлены на аукцион 30 июня, сообщает ТАСС.

Активы дизайнера Лебедева передали в Фонд госимущества Украины

Торги организует фонд государственного имущества Украины. По его данным, с молотка уйдут активы, стартовая стоимость которых превышает 29 млн гривен (около 50 млн рублей).

Покупателям предложат квартиры в Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Одна из квартир имеет площадь 138,5 кв. м.

Недвижимость Лебедева конфисковали в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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