На Украине продадут с аукциона две квартиры Артемия Лебедева
30 июня 202606:31
Денис Постольский
В Киеве две квартиры российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева будут выставлены на аукцион 30 июня, сообщает ТАСС.
Торги организует фонд государственного имущества Украины. По его данным, с молотка уйдут активы, стартовая стоимость которых превышает 29 млн гривен (около 50 млн рублей).
Покупателям предложат квартиры в Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Одна из квартир имеет площадь 138,5 кв. м.
Недвижимость Лебедева конфисковали в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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