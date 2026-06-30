СМИ: Российские элиты готовятся к эскалации из-за налетов беспилотников

Не исключено, что это станет ответом на дальнобойные удары по России. Серия налетов беспилотных летательных аппаратов, которая затронула 9 из 10 крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, а также оборонные предприятия, добавляет обеспокоенности чиновникам, которые уже думают, как удержать на плаву экономику и свести дефицитный бюджет.

По словам одного из московских бизнесменов, сегодня нет достаточного количества систем ПВО, чтобы защитить инфраструктуру. «Это ужасная ситуация, которую Путин и его ближайший круг, похоже, не ожидали. Они не готовились к долгой войне, и они не готовы к войне дронов», - указал собеседник газеты.

Расширение украинских ударов накладывается на ухудшение геополитической обстановки. Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями, а также впервые подписался под декларацией G7, где говорилось о поддержке территориальной целостности Украины. Близкий к российскому дипломатическому корпусу источник указал, что все это явные «тревожные звоночки».

Российский президент вряд ли поддастся на давление и, вероятнее всего, будет искать способы усилить ответные удары по Украине, что станет новым витком эскалации.

При этом среди бизнес-сообщества растут опасения, что государство будет искать способ «залезть» в сбережения частных лиц, чтобы оплатить боевые действия. А слухи о конфискации вкладов, которые неоднократно опровергались ЦБ РФ, получили продолжение в июне. «Правительство может попытаться достать деньги любыми способами. Каждый думает о том, как вывести деньги и уехать», — сказал неназванный московский бизнесмен.

Ранее президент РФ заявил, что безопасность России и ее граждан будет обеспечена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

