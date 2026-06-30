На газовозы РФ начали устанавливать пулеметы

По данным издания, это происходит из-за растущих рисков задержаний судов в Балтийском море. Например, на СПГ-танкере «Маршал Василевский», который обеспечивает поставки сжиженного газа в Калининград, заметили две огневые точки с крупнокалиберными пулеметами «Корд». Рядом размещены мешки с песком для стабилизации огневых позиций.

Оружие способно поражать цели на расстоянии до 2 км. Это подтверждают снимки пограничной службой Эстонии с самолета-разведчика. По слвоам экспертов, защищаться от воздушных беспилотников одиночными пулеметами неэффективно. Для таких целей обычно используют несколько автоматов, соединенных в единую систему.

Ранее подлодки ВМФ подключили к защите российских судов от пиратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

