Заммэра Бочкарёв: 126 новостроек по реновации сданы в Москве

В свою очередь, глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин добавил, что в программу включено еще 13 новостроек в семи административных округах.

«Уведомления о скором переезде будут направлены жителям 47 домов, где проживают 7,5 тысяч человек. Основная волна переселения придется на 30 сентября», - рассказал Лёвкин.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в четверг осмотрел дом, построенный по программе реновации в районе Хорошёво-Мнёвники. Всего здесь будет переселено 156 домов. «Это первый дом, часть жителей мы переселили, которые жили возле метро "Народное Ополчение"», - заявил градоначальник.

В настоящий момент в Москве строится около 300 объектов площадью 5,4 миллиона квадратных метров, квартиры в новых домах получили уже 39 тысяч человек. Программа реновации в столице стартовала в августе 2017 года, она коснулась 1 миллиона жителей Москвы.

