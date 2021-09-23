Заммэра Бочкарёв: 126 новостроек по реновации сданы в Москве
С начала программы реновации в столице было отдано под заселение 126 новых жилых домов. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В настоящее время по программе реновации введены в эксплуатацию 145 домов, из которых 113 площадью более 1,5 миллиона квадратных метров переданы под заселение. <…> Общее количество новостроек возрастёт до 126 домов», - пояснил Бочкарёв.
В свою очередь, глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин добавил, что в программу включено еще 13 новостроек в семи административных округах.
«Уведомления о скором переезде будут направлены жителям 47 домов, где проживают 7,5 тысяч человек. Основная волна переселения придется на 30 сентября», - рассказал Лёвкин.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в четверг осмотрел дом, построенный по программе реновации в районе Хорошёво-Мнёвники. Всего здесь будет переселено 156 домов. «Это первый дом, часть жителей мы переселили, которые жили возле метро "Народное Ополчение"», - заявил градоначальник.
В настоящий момент в Москве строится около 300 объектов площадью 5,4 миллиона квадратных метров, квартиры в новых домах получили уже 39 тысяч человек. Программа реновации в столице стартовала в августе 2017 года, она коснулась 1 миллиона жителей Москвы.
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