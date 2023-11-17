Заксобрание Бурятии одобрило эвтаназию безнадзорных животных
Народный хурал (законодательное собрание) Бурятии принял закон, разрешающий эвтаназию бездомных животных. Для этого нечипированную собаку или кошку должны признать «невостребованным» (если их не забирают из пункта временного содержания в течение 30 дней). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе хурала.
В том случае, если животное чипировано или имеет жетон, после трех дней в пункте временного содержания его направят в приют на 60 дней, чтобы ему начали искать старых или новых хозяев. Приюты смогут содержать потерявшихся или бездомных собак сколько угодно времени, но за свой счет.
В пояснительной записке к закону поясняется, что умерщвление животных без владельцев разрешили на территории региона, так как у действующей сейчас системы «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» есть недостатки и она «требует значительных материальных затрат».
В июле в России был принят федеральный закон, который разрешает регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными. Обсуждение поправок происходило на фоне смерти мальчика в Оренбурге, на которого напала стая бродячих собак.
Госдума отклонила семь законопроектов, предполагающих умерщвление животных, а разговоры о «гуманности усыпления» выглядят странными, заявил ранее НСН Владимир Бурматов. Депутат утверждал, что нижняя палата не принимала законов, разрешающих эвтаназию животных.
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