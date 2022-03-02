«Zабайкалье и КуZбасс»: Российские регионы выступили в поддержку спецоперации на Украине

Власти Забайкальского края решили необычным способом поддержать проведение военной спецоперации на Украине.

«С сегодняшнего дня название региона в информационных материалах правительства края будет писаться «Zабайкалье». Z — в первую очередь, знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. Россияне размещают символ на автомобилях, окнах домов и офисов. Такой же знак нанесен на отечественную спецтехнику», - говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства.

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Также отмечается, что водители читинских маршруток начали прилеплять к стеклам машин «листовки с Георгиевской лентой в форме буквы Z».

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что название региона в официальных документах правительства будет писаться через Z.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин переименовал свой Telegram-канал в «Рогоzин».

Буква Z является одним из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКузбассЗабайкалье
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