За год в Москве построены 7 станций метро и 15 станций МЦД
В 2020 году в Москве было построено 7 станций метро и 15 станций МЦД. О этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подводя главные строительные итоги года.
Ключевыми задачами в области строительства в уходящем году были создание комфортной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств по программе реновации, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Даже во время пандемии принятые меры экономической поддержки строительной отрасли позволили не прекращать ввод объектов в эксплуатацию, продолжать проектировать онлайн и дистанционно проводить публичные слушания по проектам планировок территорий.
В Москве за год было построено 9,36 млн кв. метров недвижимости, в том числе 4,2 млн кв. метров жилья.
В текущем году в Нагатинской пойме был открыт «Остров мечты» - первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений.
Ранее сообщалось, что власти российских регионов могут получить право самостоятельно принимать решение о сносе неаварийных панельных домов и других многоквартирных домов с большим износом несущих конструкций.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
- Госдума ввела наказание за клевету в интернете
- Госдума одобрила право Путина снова баллотироваться в президенты
- За год в Москве построены 7 станций метро и 15 станций МЦД
- Памфилова обозначила сроки введения в России онлайн-голосования
- Ученые: иммунитет к COVID-19 сохраняется до 8 месяцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru