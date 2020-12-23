За год в Москве построены 7 станций метро и 15 станций МЦД

В 2020 году в Москве было построено 7 станций метро и 15 станций МЦД. О этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подводя главные строительные итоги года.

Ключевыми задачами в области строительства в уходящем году были создание комфортной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств по программе реновации, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Даже во время пандемии принятые меры экономической поддержки строительной отрасли позволили не прекращать ввод объектов в эксплуатацию, продолжать проектировать онлайн и дистанционно проводить публичные слушания по проектам планировок территорий.

Набережная «Сердца Столицы» признана лучшей в конкурсе правительства Москвы

В Москве за год было построено 9,36 млн кв. метров недвижимости, в том числе 4,2 млн кв. метров жилья.

В текущем году в Нагатинской пойме был открыт «Остров мечты» - первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений.

Ранее сообщалось, что власти российских регионов могут получить право самостоятельно принимать решение о сносе неаварийных панельных домов и других многоквартирных домов с большим износом несущих конструкций.



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Фото: М. Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:СтроительствоСергей Собянин
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