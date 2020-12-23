За год в Москве построены 7 станций метро и 15 станций МЦД

В 2020 году в Москве было построено 7 станций метро и 15 станций МЦД. О этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подводя главные строительные итоги года.

Ключевыми задачами в области строительства в уходящем году были создание комфортной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств по программе реновации, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Даже во время пандемии принятые меры экономической поддержки строительной отрасли позволили не прекращать ввод объектов в эксплуатацию, продолжать проектировать онлайн и дистанционно проводить публичные слушания по проектам планировок территорий.