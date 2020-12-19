Региональным властям разрешат сносить неаварийные панельные дома и дома с изношенной крышей
Власти российских регионов могут получить самостоятельно принимать решение о сносе неаварийных панельных домов и других многоквартирных домов с большим износом несущих конструкций, в том числе на крышах, или если капремонт зданий обойдется бюджету слишком дорого. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на итоги обсуждения комитета Госдумы по транспорту и строительству второго чтения законопроекта о комплексном развитии территорий.
«Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории поселения, городского округа в пределах одного или нескольких элементов планировочной структуры или их частей, в границах которой расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом субъекта РФ», - сказано в документе.
Критерии оценки состояния здания сможет установить каждый регион самостоятельно.
Напомним, программа развития предусмотрена для реализации в населенных пунктах или городских округах, где не менее половины земель занимают многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в рамках адресных программам.
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