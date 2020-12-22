Набережная «Сердца Столицы» признана лучшей в конкурсе правительства Москвы

Шелепихинская набережная, граничащая с кварталом «Сердце Столицы», получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города.

Премия, вручаемая Департаментом природопользования и охраны окружающей среды ежегодно с 2011 года, направлена на поиск инновационных решений благоустройства, а также сохранение и развитие природных территорий столицы.

Новое прогулочное городское пространство было реализовано компанией «Донстрой» в рамках строительства жилого квартала «Сердце Столицы». Инвестиции в благоустройство участка площадью 5 га составили порядка 500 млн рублей. К разработке концепции набережной компания привлекла архитектурное бюро Wowhaus (занималось благоустройством Крымской набережной, Парка Горького, ВДНХ, парка Сокольники).

«Шелепихинская набережная - уникальный проект с нескольких точек зрения. Это первый пример развития набережной по инициативе девелопера в соответствии с утвержденной концепцией комплексного развития набережных Москва-реки. Раньше на этом месте были горы строительного мусора, нам удалось регенерировать природный берег и восстановить разорванную связь территории набережной», - сообщил сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Он добавил, что в проекте также учитывались интересы жителей элитного комплекса. В результате появились уличный бар с видом на реку, площадь с 4-метровым арт-объектом «Луна» от известного российского художника Леонида Тишкова, а также три зоны активностей. Вместе с этим сохранены живописные береговые склоны, а старый пирс приспособлен для проведения общественных мероприятий или размещения кафе.

Детские площадки оборудованы самыми современными игровыми и развивающими комплексами – с разнообразными горками, качелями и элементами скалолазания. Отдельная зона отведена под скейтпарк с трассой памп-трека для подростков и молодежи.

«Сердце Столицы» занимает территорию 14 га на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром «Москва-Сити». Первая линия квартала и часть домов второй линии на данный момент введены в эксплуатацию. Также открыты фитнес-центр с бассейном с морской водой, торговый комплекс с большим супермаркетом, кафе, салоны красоты, медицинские центры, магазины.

Украшением территории стал светодинамический сухой фонтан.

Проект «Сердце Столицы» неоднократно становился лучшим и получал награды, а по итогам 2020 года он стал самым популярным проектом бизнес-класса в Москве.

