Взрывы на севере Крыма объяснили боевым слаживанием
Серия мощных взрывов в районе воинской части в крымском городе Армянск на севере республики связана с подготовкой боевых подразделений. Об этом заявил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, севернее города подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов.
Крючков также призвал доверять только официальным источникам информации.
Ранее сегодня местные жители стали сообщать в соцсетях и пабликах, что слышали три громких взрыва, прозвучавших в российской воинской части на севере полуострова.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в четверг, что российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников в районе города и сбили два дрона противника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru