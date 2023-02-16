Взрывы на севере Крыма объяснили боевым слаживанием

Серия мощных взрывов в районе воинской части в крымском городе Армянск на севере республики связана с подготовкой боевых подразделений. Об этом заявил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, севернее города подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов.