Взрывы на севере Крыма объяснили боевым слаживанием

Серия мощных взрывов в районе воинской части в крымском городе Армянск на севере республики связана с подготовкой боевых подразделений. Об этом заявил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, севернее города подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов.

Развожаев заявил о проведении учений сил ПВО в Севастополе

Крючков также призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее сегодня местные жители стали сообщать в соцсетях и пабликах, что слышали три громких взрыва, прозвучавших в российской воинской части на севере полуострова.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в четверг, что российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников в районе города и сбили два дрона противника.

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ФОТО: Следственный комитет России / sledcom.ru
ТЕГИ:ВзрывыКрым
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