Развожаев заявил о проведении учений сил ПВО в Севастополе
Российские военные в среду проводят тренировку средств противовоздушной обороны в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Как отметил глава Севастополя, военные также выполняют запланированные упражнения по стрельбе.
«В городе все спокойно. Если услышите громкие звуки, не переживайте», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Севастополя заявил, что силы ПВО и флота сбили над Черным морем семь украинских беспилотников, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru