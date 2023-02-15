Развожаев заявил о проведении учений сил ПВО в Севастополе

Российские военные в среду проводят тренировку средств противовоздушной обороны в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Как отметил глава Севастополя, военные также выполняют запланированные упражнения по стрельбе.

«В городе все спокойно. Если услышите громкие звуки, не переживайте», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Севастополя заявил, что силы ПВО и флота сбили над Черным морем семь украинских беспилотников, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченияПВОКрымСевастополь
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