Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в районе Севастополя

Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников в районе Севастополя и сбили два дрона противника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Развожаев заявил о проведении учений сил ПВО в Севастополе

«Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников за сутки, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымПВОБеспилотникиСевастополь
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