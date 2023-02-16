Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в районе Севастополя

«Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников за сутки, напоминает РИА ФАН.

