Силы ПВО сбили два украинских беспилотника в районе Севастополя
Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников в районе Севастополя и сбили два дрона противника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников за сутки, напоминает РИА ФАН.
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