Высокий уровень террористической опасности продлили в Белгородской и Брянской областях

Повышенный уровень террористической опасности продлили и в Белгородской области. До 7 сентября там также действует запрет запуска петард, фейерверков и салютов.

С 24 феврале в этом регионе из-за обстрелов со стороны Украины погибли восемь человек и пострадали сотни домов и сооружений.



