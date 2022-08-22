Высокий уровень террористической опасности продлили в Белгородской и Брянской областях
Власти Брянской области, которая граничит с Украиной, продлили действие повышенного уровня террористической опасности еще на 15 суток.
Высокий, «желтый», уровень террористической опасности был введен там 11 апреля, а затем неоднократно продлевался. За это время в регионе произошло несколько обстрелов населенных пунктов, в конце апреля в одном из районов Брянска произошел крупный пожар на нефтебазе АО «Транснефть Брянск—Дружба». В начале августа из-за падения снарядов в поселке Климово пострадали два человека, были повреждены несколько домов, школа и предприятие.
Повышенный уровень террористической опасности продлили и в Белгородской области. До 7 сентября там также действует запрет запуска петард, фейерверков и салютов.
С 24 феврале в этом регионе из-за обстрелов со стороны Украины погибли восемь человек и пострадали сотни домов и сооружений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru