Высокий уровень террористической опасности продлили в Белгородской и Брянской областях

Власти Брянской области, которая граничит с Украиной, продлили действие повышенного уровня террористической опасности еще на 15 суток.

Высокий, «желтый», уровень террористической опасности был введен там 11 апреля, а затем неоднократно продлевался. За это время в регионе произошло несколько обстрелов населенных пунктов, в конце апреля в одном из районов Брянска произошел крупный пожар на нефтебазе АО «Транснефть Брянск—Дружба». В начале августа из-за падения снарядов в поселке Климово пострадали два человека, были повреждены несколько домов, школа и предприятие.

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Повышенный уровень террористической опасности продлили и в Белгородской области. До 7 сентября там также действует запрет запуска петард, фейерверков и салютов.

С 24 феврале в этом регионе из-за обстрелов со стороны Украины погибли восемь человек и пострадали сотни домов и сооружений.


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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:БелгородБрянская Область
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