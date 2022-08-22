В Севастополе разместят указатели к убежищам на случай новых атак ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил состояние укрытий на случай новых атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В своем Telegram-канале он сообщил, что поручил разместить указатели на места расположения убежищ, а также маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.
Глава города напомнил, что в городе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. Он отметил, что жителям не стоит поддаваться провокациям со стороны Киева, которые направлены на то, чтобы вызвать панику среди населения. Развожаев подчеркнул, что «Севастополь под надежным куполом ПВО».
В субботу атаке подвергся штаб Черноморского флота Севастополя. Беспилотник был сбит постом воздушной обороны флота, аппарат упал на крышу штаба и загорелся. Никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru