В Севастополе разместят указатели к убежищам на случай новых атак ВСУ

Глава города напомнил, что в городе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. Он отметил, что жителям не стоит поддаваться провокациям со стороны Киева, которые направлены на то, чтобы вызвать панику среди населения. Развожаев подчеркнул, что «Севастополь под надежным куполом ПВО».

В субботу атаке подвергся штаб Черноморского флота Севастополя. Беспилотник был сбит постом воздушной обороны флота, аппарат упал на крышу штаба и загорелся. Никто не пострадал.

