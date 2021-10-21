Вузы Москвы с 28 октября перейдут на дистанционный режим

Ранее Сергей Собянин предложил жителям столицы провести нерабочие дни в ноябре с максимальной пользой. Градоначальник отметил, что в течение незапланированного отпуска нужно почаще бывать на свежем воздухе или пожить на даче.

Кроме того, мэр Москвы сравнил нерабочие дни с жаропонижающим при болезни: само по себе оно не лечит, но дает передышку, чтобы собраться с силами.