Вузы Москвы с 28 октября перейдут на дистанционный режим
Высшие и средние профессиональные учебные заведения в Москве с 28 октября переходят на дистанционный режим. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В школах и детских садах Москвы на время длинных выходных объявлены каникулы. Кроме того, приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.
Ранее Сергей Собянин предложил жителям столицы провести нерабочие дни в ноябре с максимальной пользой. Градоначальник отметил, что в течение незапланированного отпуска нужно почаще бывать на свежем воздухе или пожить на даче.
Кроме того, мэр Москвы сравнил нерабочие дни с жаропонижающим при болезни: само по себе оно не лечит, но дает передышку, чтобы собраться с силами.
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