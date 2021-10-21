Подмосковье вслед за столицей вводит новые COVID-ограничения

Власти Подмосковья вслед за Москвой объявили о введении новых ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Так, нерабочие дни в регионе продлятся с 28 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатора региона Андрей Воробьёв.

В эти дни приостанавливается доступ в рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы и кинотеатры. Кроме того, предельное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с системой QR-кодов сокращается до 50 человек.

Напомним, на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни в Москве. Соответствующий указ ранее в четверг, 21 октября, подписал мэр столицы Сергей Собянин.