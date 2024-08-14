ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области

Вооружённые силы Украины в ходе боевых действий на территории Курской области разрушили Вознесенский храм-часовню в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района. О повреждении культового сооружения рассказал митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин).

Как сообщает «Свободная пресса», информация об этом появилась на официальном сайте Русской православной церкви. В рапорте на имя патриарха Кирилла владыка проинформировал о непростой ситуации в его метрополии. Он, в частности, сообщил о выезде всех 12 действующих священников из Суджанского района.