ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Повреждения получили два частных жилых дома - выбиты окна, посечены заборы», - сообщил Гладков.
По данным губернатора, подрядные организации делают замеры, чтобы оперативно приступить к восстановительным работам.
Ранее украинская сторона обстреляла село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru