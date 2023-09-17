ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородское село Старый Хутор ВСУ обстреляли дважды

«Повреждения получили два частных жилых дома - выбиты окна, посечены заборы», - сообщил Гладков.

По данным губернатора, подрядные организации делают замеры, чтобы оперативно приступить к восстановительным работам.

Ранее украинская сторона обстреляла село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.




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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская областьОбстрел

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