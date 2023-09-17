Белгородское село Старый Хутор ВСУ обстреляли дважды
Село Старый Хутор Валуйского городского округа дважды за воскресенье оказался под обстрелом противника. Пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Пострадавших нет», - написал в Telegram-канале глава региона.
В результате обстрела в двух частных домовладениях оказались выбиты окна, осколками посечен забор, разрушен гараж, В одном из домов возникли проблемы с электроснабжением.
На месте работают аварийные и оперативные службы, сообщил Вячеслав Гладков.
Ранее над территорией Белгородской области в среду вечером уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
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