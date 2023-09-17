Белгородское село Старый Хутор ВСУ обстреляли дважды

Собянин: система ПВО отразила атаку беспилотника на Москву

СМИ: в Турции вертолет, тушивший пожары, упал в водохранилище

СМИ: Трамп дал понять, что может выбрать женщину в качестве кандидата на пост вице-президента США в случае своей победы на выборах

Поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни

Гидрометцентр: в Москве в воскресенье +18…+20, без осадков