ВСУ обстреливают село в Курской области

Украина ведет минометный обстрел приграничного села в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«ВСУ ведут минометный обстрел приграничного села Елизаветовка Глушковского района. Подробности сообщу позже», - написал глава области.

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Как отмечает РИА Новости, с начала специальной военной операции это уже пятый случай обстрела Елизаветовки. В ходе одного из августовских обстрелов снарядами пробило крыши и выбило окна в шести частных домах. Жертв не было.

12 сентября Старовойт сообщил о 10 прилётах со стороны Украины по поселку Тёткино.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:ОбстрелКурская Область
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