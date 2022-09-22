ВСУ обстреливают село в Курской области
Украина ведет минометный обстрел приграничного села в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«ВСУ ведут минометный обстрел приграничного села Елизаветовка Глушковского района. Подробности сообщу позже», - написал глава области.
Как отмечает РИА Новости, с начала специальной военной операции это уже пятый случай обстрела Елизаветовки. В ходе одного из августовских обстрелов снарядами пробило крыши и выбило окна в шести частных домах. Жертв не было.
12 сентября Старовойт сообщил о 10 прилётах со стороны Украины по поселку Тёткино.
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