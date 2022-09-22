ВСУ обстреливают село в Курской области

Как отмечает РИА Новости, с начала специальной военной операции это уже пятый случай обстрела Елизаветовки. В ходе одного из августовских обстрелов снарядами пробило крыши и выбило окна в шести частных домах. Жертв не было.

12 сентября Старовойт сообщил о 10 прилётах со стороны Украины по поселку Тёткино.

