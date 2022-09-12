ВСУ нанесли 10 ударов по поселку Теткино в Курской области

«Зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль», — сообщил глава области в своем Telegram-канале.

Старовойт отметил, что район обстрела обесточен, также есть повреждения газопровода, пишет Газета.ру. Специалисты уже начали работы по восстановлению электроснабжения, представители газовой службы прибыли на место происшествия, отмечает Ura.ru.

«Также идет оценка нанесенного ущерба. Обязательно поможем всем», — добавил губернатор.

