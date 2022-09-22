В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 7 октября
Власти Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток, до 7 октября», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Старовойт призвал местных жителей сохранять бдительность и сообщать в службу спасения о подозрительных гражданах, предметах и БПЛА, пишет РИА ФАН.
Ранее «желтый» уровень террористической опасности продлили в Брянской области, особый режим будет действовать до 6 октября, напоминает RT.
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