В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 7 октября

Власти Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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«В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток, до 7 октября», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Старовойт призвал местных жителей сохранять бдительность и сообщать в службу спасения о подозрительных гражданах, предметах и БПЛА, пишет РИА ФАН.

Ранее «желтый» уровень террористической опасности продлили в Брянской области, особый режим будет действовать до 6 октября, напоминает RT.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомКурская Область
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