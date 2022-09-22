В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 7 октября

«В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 22 сентября на 15 суток, до 7 октября», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Старовойт призвал местных жителей сохранять бдительность и сообщать в службу спасения о подозрительных гражданах, предметах и БПЛА, пишет РИА ФАН.

Ранее «желтый» уровень террористической опасности продлили в Брянской области, особый режим будет действовать до 6 октября, напоминает RT.

