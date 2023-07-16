ВСУ нанесли 88 ударов по Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 88 раз ударили по Белгородской области за минувшие сутки. Обошлось без жертв. Подробные данные опубликовал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков 16 июля.
Обстрелам подверглись села Красный Хутор и Наумовка в Белгородском районе. Здесь нет ни пострадавших, ни разрушений.
Аналогичная ситуация в селе Козачье Рудченское Борисовского района, селе Вязовое и посёлке Прилесье Краснояружского района.
Самую массированную атаку ВСУ провели на населенные пункты Шебекинского округа.
«В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено 16 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – два артиллерийских снаряда, по МАПП «Шебекино» – 12 минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет», – отметил Гладков.
Он сообщил, что еще один удар нанесен Украиной по хутору Мухин.
По данным главы региона, пострадавших нет. Поврежден только один частный дом: выбиты окна и посечен фасад.
Ранее под украинский обстрел попал хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал. Из-за инцидента был поврежден частный дом. В нем были выбиты окна и посечен фасад, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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