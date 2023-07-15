Средства ПВО сбили над Белгородом две воздушные цели

Средства ПВО сбили две воздушные цели над Белгородом на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли хутор Мухин Белгородской области

По его словам, оперативные службы сейчас выясняют последствия на земле.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в результате обстрела ВСУ разрушился дом в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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