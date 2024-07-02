ВСУ атаковали два населенных пункта Шебекинского округа Белгородской области

Под новые удары Вооруженных сил Украины попали два населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области. По предварительным данным, люди не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Безлюдовка в одном частном доме при обстреле выбиты окна, во втором — повреждения получил фасад. На окраине города Шебекино дрон-камикадзе упал и взорвался на территории предприятия. Осколками поврежден грузовик.

Человек пострадал после атаки дрона ВСУ по белгородскому поселку Октябрьский

По информации главы региона, в результате атак ВСУ за минувшие сутки на Белгородчине ранения получили девять жителей, один погиб. Трагедия произошла в Новой Таволжанке.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации министерства обороны РФ за минувшую ночь средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской областью.

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ДроныВСУШебекино

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