ВСУ атаковали два населенных пункта Шебекинского округа Белгородской области

По информации главы региона, в результате атак ВСУ за минувшие сутки на Белгородчине ранения получили девять жителей, один погиб. Трагедия произошла в Новой Таволжанке.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации министерства обороны РФ за минувшую ночь средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской областью.

