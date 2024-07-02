Человек пострадал после атаки дрона ВСУ по белгородскому поселку Октябрьский

Один человек пострадал в результате атаки украинского дрона-камикадзе по белгородскому поселку Октябрьский, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

При обстреле Белгородской области пострадали шесть взрослых и ребенок

По его словам, у пострадавшего мужчины врачи диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и множественные раны. Сейчас мужчину госпитализировали.

Кроме того, взрывом повредило микроавтобус и легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, добавил Гладков.

Ранее глава региона сообщал, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины 1 июля по Белгороду и Белгородскому району погиб один мирный житель, и семь человек пострадали, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУПострадавшиеБелгородская область

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