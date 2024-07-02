Человек пострадал после атаки дрона ВСУ по белгородскому поселку Октябрьский

По его словам, у пострадавшего мужчины врачи диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и множественные раны. Сейчас мужчину госпитализировали.



Кроме того, взрывом повредило микроавтобус и легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, добавил Гладков.

Ранее глава региона сообщал, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины 1 июля по Белгороду и Белгородскому району погиб один мирный житель, и семь человек пострадали, напоминает RT.

