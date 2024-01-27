ВСУ 15 раз за сутки ударили по Белгородской области
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 15 раз ударили впо четырем районам Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 27 января.
По двум районам украинские военные нанесли артиллерийские удары, еще два атаковали с помощью беспилотников. Наиболее массированный удар ВСУ нанесли по селу Новая Таволжанка в Шебекинском округе, ударив 11 раз.
«В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино – зафиксировано 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 3 минометных снаряда и 8 гранатометных выстрелов», - сообщид Гладков.
По его словам, в селе Соловьёвка Белгородского района сбили украинский беспилотник. Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке дрона-камикадзе.
Ранее, 25 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали с помощью квадрокоптера хутор Лозовая Рудка Борисовского района. По его словам, в результате атаки погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru