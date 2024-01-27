ВСУ 15 раз за сутки ударили по Белгородской области

По двум районам украинские военные нанесли артиллерийские удары, еще два атаковали с помощью беспилотников. Наиболее массированный удар ВСУ нанесли по селу Новая Таволжанка в Шебекинском округе, ударив 11 раз.

«В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино – зафиксировано 4 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 3 минометных снаряда и 8 гранатометных выстрелов», - сообщид Гладков.

По его словам, в селе Соловьёвка Белгородского района сбили украинский беспилотник. Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке дрона-камикадзе.

Ранее, 25 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали с помощью квадрокоптера хутор Лозовая Рудка Борисовского района. По его словам, в результате атаки погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».



