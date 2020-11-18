Все соревнования в Петербурге с 23 ноября будут проводиться без зрителей

Согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, с 23 ноября в городе будет приостановлено посещение спортивных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Из текста документа следует, что ограничения также коснутся массового катания на ледовых катках. Посетителям катков придется соблюдать дополнительные требования. Детали не ограничений не уточняются.

В Петербурге с понедельника станут недоступными фудкорты в торгово-развлекательных центрах. Также будут закрыты катки, находящиеся в зданиях ТЦ.

Как передает ОТР, ограничения вводятся по всей стране: так, в Великом Устюге в дистанционном формате провели день рождения Деда Мороза. Праздник можно было увидеть, подключившись к онлайн-трансляции.


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ФОТО: РИА Новости
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