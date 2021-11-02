Врио губернатора Ярославской области заболел коронавирусом

«К сожалению, ковид добрался и до меня. ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И ещё несколько рабочих совещаний в онлайне», — написал Евраев.

Врио губернатора добавил, что чувствует себя неплохо и выразил надежду, что благодаря вакцинации легко перенесет болезнь, пишет Газета.ру.

Евраев призвал подписчиков беречь себя и соблюдать меры безопасности.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболел заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, напоминает РИА ФАН.

