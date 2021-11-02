Врио губернатора Ярославской области заболел коронавирусом
Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев заразился коронавирусом. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Instagram.
«К сожалению, ковид добрался и до меня. ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И ещё несколько рабочих совещаний в онлайне», — написал Евраев.
Врио губернатора добавил, что чувствует себя неплохо и выразил надежду, что благодаря вакцинации легко перенесет болезнь, пишет Газета.ру.
Евраев призвал подписчиков беречь себя и соблюдать меры безопасности.
Ранее стало известно, что коронавирусом заболел заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, напоминает РИА ФАН.
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