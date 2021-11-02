Врио губернатора Ярославской области заболел коронавирусом

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев заразился коронавирусом. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Instagram.

У пресс-секретаря Белого дома Псаки выявили СOVID-19

«К сожалению, ковид добрался и до меня. ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И ещё несколько рабочих совещаний в онлайне», — написал Евраев.

Врио губернатора добавил, что чувствует себя неплохо и выразил надежду, что благодаря вакцинации легко перенесет болезнь, пишет Газета.ру.

Евраев призвал подписчиков беречь себя и соблюдать меры безопасности.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболел заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, напоминает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:ГубернаторКоронавирусЯрославская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры