У пресс-секретаря Белого дома Псаки выявили СOVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки получила положительный результат теста на коронавирус, сообщают СМИ.

Ранее она отказалась от полета на римский саммит G20, сославшись на семейные проблемы. По данным СМИ, члены ее семьи заболели коронавирусом.

«С тех пор я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты (методом ПЦР) на коронавирус в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако 31 октября мой тест на COVID-19 оказался положительным», — поделилась Псаки.