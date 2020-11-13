Врио губернатора Хабаровского края получит охрану из 7 человек

Правительство Хабаровского края в четверг объявило тендер на охрану губернатора в 2021 году, семь телохранителей могут получить до 33,1 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

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Агентство сообщает, что краевое правительство ранее анонсировало заключение контракта на 790 тысяч рублей с Росгвардией для охраны врио главы региона в ноябре. Из техзадания, выложенного на портале, следует, что главу региона будут круглосуточно охранять семь человек, заказчик берет на себя обеспечение сотрудников одинаковой одеждой, форма которой также оговорена в тендере.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял об угрозах в свой адрес. Сообщается, что у приемной врио губернатора установили металлодетектор. По словам Дягтерева, данные меры безопасности "аналогичны другим регионам".

Ранее НСН сообщала, что Басманный районный суд российской столицы решил продлить до 9 декабря содержание под стражей бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.



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ФОТО: пресс-службы правительства Хабаровского края
ТЕГИ:ОхранаВриоХабаровский Край
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