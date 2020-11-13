Врио губернатора Хабаровского края получит охрану из 7 человек
Правительство Хабаровского края в четверг объявило тендер на охрану губернатора в 2021 году, семь телохранителей могут получить до 33,1 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.
Агентство сообщает, что краевое правительство ранее анонсировало заключение контракта на 790 тысяч рублей с Росгвардией для охраны врио главы региона в ноябре. Из техзадания, выложенного на портале, следует, что главу региона будут круглосуточно охранять семь человек, заказчик берет на себя обеспечение сотрудников одинаковой одеждой, форма которой также оговорена в тендере.
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявлял об угрозах в свой адрес. Сообщается, что у приемной врио губернатора установили металлодетектор. По словам Дягтерева, данные меры безопасности "аналогичны другим регионам".
Ранее НСН сообщала, что Басманный районный суд российской столицы решил продлить до 9 декабря содержание под стражей бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
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