«Есть после 23.00 вредно». В Петербурге ограничат время работы баров

Работу баров, ресторанов и кафе в Санкт-Петербурге планируют ограничить до 23 часов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По информации агентства, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил о готовящемся решении, отметив, что рестораны «кормят и развлекают». По мнению вице-губернатора, сейчас неподходящее время для развлечений, «а есть после 23:00 вредно». Когда решение о «комендантском часе» для общепита вступит в силу, не уточняется.



Как рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар в беседе с РБК, ранее власти Петербурга сообщали, что ограничения начнут действовать к концу недели. Также рестораторам сообщили о том, что в Петербурге может быть введена система допуска в заведения только после регистрации номера телефона посетителя. В ночных заведениях Москвы уже введены подобные меры



По его словам, рестораторам также сообщили о планах ввести в Петербурге систему допуска посетителей в заведения только после регистрации номера телефона. Такая мера уже действует для ночных заведений Москвы.

Ранее стало известно, что в Москве заработал сервис для регистрации посетителей ночных клубов. Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, посетители развлекательных заведений с полуночи и до 6 часов утра должны будут на входе зарегистрироваться с помощью СМС или QR-кода. Если в дальнейшем у кого-то из посетителей будет обнаружен коронавирус, то все находившиеся с ним в одном помещении, получат уведомления с предложением сдать тест на COVID-19.

