Врач из Мурманской области, на которую пожаловались Путину, пригрозила увольнением
Врач общей практики Татьяна Яковлева из села Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области заявила о намерении уволиться после критики ее в адрес на пресс-конференции Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.
Житель села в своем обращении заявил, что в медпункте работает 86-летняя врач, которой сложно отличить "геморрой от ангины". Яковлева в интервью "Газете.ru" назвала это хамством и подчеркнула, что она "в здравом уме" и обладает 40 годами стажа. Врач рассказала, что работает одна уже год после увольнения коллеги.
Агентство отмечает, что врач родилась в 1954 году и ей на 20 лет меньше, чем было указано в обращении. Яковлева объяснила, что ей приходится осматривать десятки пациентов в день и "бегать по разным кабинетам", чтобы успеть принять каждого.
По словам врача, руководство медпункта не может нанять нового работника из-за нехватки кадров в регионе. Яковлева добавила, что готова "упасть в ноги" тому, кто сможет выйти на работу в медучреждение.
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