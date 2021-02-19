Впервые движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено из-за сильного снегопада и ветра

Отмечается, что в регионе сейчас идут сильные осадки и дует сильный боковой ветер.

Движение транспорта было остановлено в пятницу с 6.00. О том, когда оно возобновится, пока не сообщается.

В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов и усиления ветра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что мощные снегопады, аналогичные тому, который бушевал в столичном регионе на прошлой неделе, будут становиться более частым явлением. По его словам, это связано с изменением климата.

