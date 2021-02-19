Впервые движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено из-за сильного снегопада и ветра
Движение автомобилей по Крымскому мосту впервые со времени его открытия перекрыли из-за снегопада и плохой видимости в обоих направлениях.
Об этом сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань».
Отмечается, что в регионе сейчас идут сильные осадки и дует сильный боковой ветер.
Движение транспорта было остановлено в пятницу с 6.00. О том, когда оно возобновится, пока не сообщается.
В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов и усиления ветра.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что мощные снегопады, аналогичные тому, который бушевал в столичном регионе на прошлой неделе, будут становиться более частым явлением. По его словам, это связано с изменением климата.
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