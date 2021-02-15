Высота сугробов в Москве приблизилась к рекорду
Высота снега в Москве после мощного снегопада составила 59 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, данный показатель является вторым результатом за все время наблюдений.
«Рекордное значение было 60 сантиметров, а утром сегодня рейка показала 59 сантиметров высота снега», - сказал синоптик.
Ранее сообщалось, что рекорд выпавшего 13 февраля снега на уровне 18 мм подтвердил доцент географического факультета МГУ Павел Константинов в комментарии РИА Новости.
По сведениям ученого, снегопад, прошедший в столице накануне, побил рекорд 2019 года по количеству выпавших осадков.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
- Высота сугробов в Москве приблизилась к рекорду
- Предложено расширить список получателей маткапитала
- В России зарегистрирован тест для выявления британской мутации коронавируса
- Синоптики предупредили об утренних морозах в Москве
- Перечислены российские регионы с самым высоким качеством жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru