Высота сугробов в Москве приблизилась к рекорду

«Рекордное значение было 60 сантиметров, а утром сегодня рейка показала 59 сантиметров высота снега», - сказал синоптик.

Ранее сообщалось, что рекорд выпавшего 13 февраля снега на уровне 18 мм подтвердил доцент географического факультета МГУ Павел Константинов в комментарии РИА Новости.

По сведениям ученого, снегопад, прошедший в столице накануне, побил рекорд 2019 года по количеству выпавших осадков.

