Высота сугробов в Москве приблизилась к рекорду

Высота снега в Москве после мощного снегопада составила 59 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, данный показатель является вторым результатом за все время наблюдений.

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«Рекордное значение было 60 сантиметров, а утром сегодня рейка показала 59 сантиметров высота снега», - сказал синоптик.

Ранее сообщалось, что рекорд выпавшего 13 февраля снега на уровне 18 мм подтвердил доцент географического факультета МГУ Павел Константинов в комментарии РИА Новости.

По сведениям ученого, снегопад, прошедший в столице накануне, побил рекорд 2019 года по количеству выпавших осадков.

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