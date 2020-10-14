Возможность перехода на карантин обсудили в Мособлдуме

«Важно помнить, что власти Подмосковья предпринимают все усилия для того, чтобы не перейти в жёсткий режим карантина», – подчеркнул депутат в эфире «Радио 1».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал стратегической задачей властей региона избежание карантина.

По его словам, ежедневно в больницу с подозрением на коронавирус попадают в среднем 550 человек, хотя неделю назад цифра была на сто человек меньше.

Московская область занимает второе место после Москвы по числу заразившихся коронавирусом в стране. С начала эпидемии специалисты выявили 77 831 случай заболевания, умерли 1417 человек.

