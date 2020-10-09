В Подмосковье 110 школьных классов закрыли на карантин из-за коронавируса

В Подмосковье на карантин из-за коронавируса закрыли 110 школьных классов, заявила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Микаилова в эфире телеканала «360».

Еще 80 классов закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Всего в регионе 35 тысяч классов, уточнила она.

При этом роста заболеваемости коронавирусом среди детей в Подмосковье не фиксируется, рост идет за счет взрослых, среди которых показатель вырос на 50%.

В России за сутки выявлены рекордные 12 126 заболевших коронавирусом, 201 пациент умер, выписаны 7 092 человека. В Москве выявили 3701 новый случай заражения новым коронавирусом, в Петербурге - 469 новых инфицированных, в Подмосковье - 411.







