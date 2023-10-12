Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога в очередной раз объявлена в Севастополе. Экстренное сообщение распространил губернатор крымского города федерального подчинения Михаил Развожаев.

Городской морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. Пассажиров попросили покинуть его. По предварительным данным работают системы противовоздушной обороны.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предыдущий раз воздушная тревога в Севастополе объявлялась накануне вечером - в 20:00.

