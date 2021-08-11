Воздух Красноярска вновь оказался самым грязным среди городов мира

Российский Красноярск оказался на первой строчке рейтинга городов мира с самым большим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Такие данные приводит сервис IQAir, который мониторит качество воздуха в реальном времени.

По состоянию на 11 августа, российский краевой центр лидировал в анти-рейтинге с показателем индекса качества воздуха (AQI) — 305. Красноярск обогнал по загрязнённости столицы Бангладеш и Афганистана - Дакку и Кабул. Там загрязнённость оценивается в 179 и 151 баллов.

В топ-10 также попали Дубай (ОАЭ), Улан-Батор (Монголия), Денвер (США), Мадрид (Испания), Колката (Индия), Лахор (Пакистан), Сантьяго (Чили). Столица России Москва занимает 16 позицию с AQI — 83.