Воздух Красноярска вновь оказался самым грязным среди городов мира
Российский Красноярск оказался на первой строчке рейтинга городов мира с самым большим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Такие данные приводит сервис IQAir, который мониторит качество воздуха в реальном времени.
По состоянию на 11 августа, российский краевой центр лидировал в анти-рейтинге с показателем индекса качества воздуха (AQI) — 305. Красноярск обогнал по загрязнённости столицы Бангладеш и Афганистана - Дакку и Кабул. Там загрязнённость оценивается в 179 и 151 баллов.
В топ-10 также попали Дубай (ОАЭ), Улан-Батор (Монголия), Денвер (США), Мадрид (Испания), Колката (Индия), Лахор (Пакистан), Сантьяго (Чили). Столица России Москва занимает 16 позицию с AQI — 83.
Наиболее чистый воздух оказался в Сиднее (Австралия), Мельбурне (Австралия) и Праге (Чехия), отмечает «Свободная пресса».
Ранее Красноярск уже был признан самым грязным городом на планете. Его жители постоянно жалуются на качество воздуха. Нередко из-за чёрного тумана в краевом центре даже не видно уличных фонарей. Сейчас краевой центр страдает ещё и в результате задымления от пожаров в соседней Якутии.
Некоторые эксперты высказывают опасения, что лесные пожары ускоряют таяние вечной мерзлоты в Якутии. К каким последствиям это может привести, «МИР 24» рассказал директор Института мерзлотоведения им. Мельникова Михаил Железняк.
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