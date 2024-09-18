Восемь школ Саратовской области перевели на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Восемь школ, а также детский сад в Саратовской области закрыли из-за распространения гриппа и ОРВИ. Об этом заявили в пресс-службе регионального министерства образования.

Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости гриппом в конце ноября

«В связи с выявленными случаями заболеваний гриппом и ОРВИ полностью закрыты восемь школ и один детский сад», — отметили в ведомстве.

Также из-за роста заболеваемости на карантин перевели ряд классов в 65 школах 15 муниципалитетов и отдельные группы в семи детсадах трех муниципалитетов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России число случаев гриппа и ОРВИ выросло на 49,7% за неделю.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:ШколыГриппОРВИСаратовская Область

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