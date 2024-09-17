Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости гриппом в конце ноября

Как отметила главный санитарный врач, минувшим летом специалисты не фиксировали групповых случаев заболевания гриппом.

«Это позволяет предположить, что начало подъема заболеваемости наступит чуть позднее, чем в прошлом году. Скорее всего, это будет конец ноября-декабрь», — указала Попова.

Регионам до 30 сентября предстоит оценить готовность медорганизаций к работе в условиях подъема заболеваемости. Как отметила Попова, следует обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, средств дезинфекции и индивидуальной защиты в аптеках и медицинских учреждениях.

Между тем терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева посоветовала вакцинироваться от гриппа в начале сентября и сделать прививку до конца октября, чтобы избежать заболевания, пишет Ura.ru.

