Воробьёв ужесточил COVID-ограничения в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о расширении ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
Проведение мероприятий в помещении с участием зрителей без QR-кода станет возможны при соблюдении следующих условий: соблюдение дистанции в 1,5 метра, билет должен быть обязательно с указанием места, число посетителей не может быть больше 50 человек.
На свежем воздухе максимальное число зрителей составит 500 человек, они также обязаны соблюдать соответствующую дистанцию.
Ранее Андрей Воробьёв охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса в Подмосковье как напряжённую. В связи с этим идёт наращивание коечного фонда для пациентов с COVID-19.
В частности, принято решение возобновить работу временного мобильного госпиталя, развернутого министерством обороны на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке «Патриот». Он функционировал до середины февраля. В общей сложности там предполагается открыть 1 420 коек.
При этом, по словам губернатора, в регионе отмечается резкий рост желающих сделать прививку от коронавируса. Число записей на вакцинацию за последние подскочило в 10 раз.
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