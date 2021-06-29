Воробьёв ужесточил COVID-ограничения в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о расширении ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Проведение мероприятий в помещении с участием зрителей без QR-кода станет возможны при соблюдении следующих условий: соблюдение дистанции в 1,5 метра, билет должен быть обязательно с указанием места, число посетителей не может быть больше 50 человек.

На свежем воздухе максимальное число зрителей составит 500 человек, они также обязаны соблюдать соответствующую дистанцию.

Ранее Андрей Воробьёв охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса в Подмосковье как напряжённую. В связи с этим идёт наращивание коечного фонда для пациентов с COVID-19.

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В частности, принято решение возобновить работу временного мобильного госпиталя, развернутого министерством обороны на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке «Патриот». Он функционировал до середины февраля. В общей сложности там предполагается открыть 1 420 коек.

При этом, по словам губернатора, в регионе отмечается резкий рост желающих сделать прививку от коронавируса. Число записей на вакцинацию за последние подскочило в 10 раз.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:КоронавирусАндрей ВоробьевПодмосковье
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