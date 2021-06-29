Воробьёв ужесточил COVID-ограничения в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о расширении ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

Проведение мероприятий в помещении с участием зрителей без QR-кода станет возможны при соблюдении следующих условий: соблюдение дистанции в 1,5 метра, билет должен быть обязательно с указанием места, число посетителей не может быть больше 50 человек.

На свежем воздухе максимальное число зрителей составит 500 человек, они также обязаны соблюдать соответствующую дистанцию.

Ранее Андрей Воробьёв охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса в Подмосковье как напряжённую. В связи с этим идёт наращивание коечного фонда для пациентов с COVID-19.