Трамп: Иран на переговорах согласился почти на все, что нужно США

Иран в ходе переговоров согласился практически на все, что нужно США, сообщил телеканалу CNBC американский лидер Дональд Трамп.

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«Я считаю, что они согласились практически на все, что нам нужно», - заявил глава государства. Он отметил, что переговоры с Тегераном все еще продолжаются.

Ранее в Иране открыли дело «о мести за невинную кровь» бывшего верховного лидера Али Хаменеи и невинно убиенных мучеников страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд Трамп

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