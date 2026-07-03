Трамп: Иран на переговорах согласился почти на все, что нужно США
3 июля 202605:02
Денис Постольский
Иран в ходе переговоров согласился практически на все, что нужно США, сообщил телеканалу CNBC американский лидер Дональд Трамп.
«Я считаю, что они согласились практически на все, что нам нужно», - заявил глава государства. Он отметил, что переговоры с Тегераном все еще продолжаются.
Ранее в Иране открыли дело «о мести за невинную кровь» бывшего верховного лидера Али Хаменеи и невинно убиенных мучеников страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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