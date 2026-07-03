Трамп: Иран на переговорах согласился почти на все, что нужно США

«Я считаю, что они согласились практически на все, что нам нужно», - заявил глава государства. Он отметил, что переговоры с Тегераном все еще продолжаются.

Ранее в Иране открыли дело «о мести за невинную кровь» бывшего верховного лидера Али Хаменеи и невинно убиенных мучеников страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

