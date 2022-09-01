Воробьев: смога от лесных пожаров в Подмосковье больше нет

Смог от лесных пожаров на территории Московской области больше не наблюдается, он покинул регион. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360».

По его словам, экологическая ситуация в области сейчас находится в норме, угрозы перехода огня на её территорию нет.