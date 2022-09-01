Воробьев: смога от лесных пожаров в Подмосковье больше нет
Смог от лесных пожаров на территории Московской области больше не наблюдается, он покинул регион. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360».
По его словам, экологическая ситуация в области сейчас находится в норме, угрозы перехода огня на её территорию нет.
«Концентрация загрязняющих веществ, характерных для лесных пожаров, вернулась к среднегодовым значениям», — отметил Воробьев.
Он также поблагодарил специалистов МЧС, других ведомств и всех, кто помогал тушить леса под Рязанью.
Ранее глава МЧС заявил о диверсиях с поджогами лесов в Рязанской области.
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