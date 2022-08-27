Лесные пожары полностью локализовали в Рязанской области

«Лесные пожары на территории Рязанской области полностью локализованы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется. Существенное улучшение положения дел с задымлениями прогнозируется в течение ближайших трех-пяти дней.

Открытое горение ликвидировано, длина защитной полосы составляет порядка 100 км, ширина - до 20 м в отдельных местах.

«Комиссия приняла решение о начале вывода людей и техники, привлеченных из других регионов, преимущественно Москвы. Сегодня группировка включает более 9 тыс. человек и более 2,5 тыс. единиц техники. Первый вывод запланирован на ближайшую ночь в связи с наименьшей загруженностью трассы», - отмечают в кабмине.

По данным комиссии, сейчас отсутствуют угрозы для населенных пунктов, пять из них, находившихся в зоне риска, обнесены двойным кольцом защитной полосы.

Ранее верховые лесные пожары в Рязанской области удалось ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

