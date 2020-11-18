Коррупция и смена клана. Названы причины отставки главы Мордовии

«Это решение не было ожидаемым. Волков принадлежит к той группе, которая управляет Мордовией с середины 1990-х годов. Он был премьер-министром у многолетнего главы Мордовии Николая Меркушкина, в его собственном правительстве вице-премьером был сын Меркушкина, это была одна компания. Я подозреваю, что отставка была лишь частично добровольной. Есть мнение, что это связано с высоким уровнем коррупции в республике. Если один клан правит регионом много лет, то, наверное, коррупция там должна быть, но я этого утверждать не могу», - говорит политолог.

По его словам, если бы дело было в коррупции, то Волков бы ушел по потере доверия. «Здесь же, скорее всего, многолетнее правление в регионе одного клана уже вызывало некоторые вопросы и до этого. Не сам Волков, а меркушкинский клан. Похоже, дозрели вопросы», - считает Журавлев.

Он также отметил, что кандидатом на пост главы региона стал новый для него человек, хотя и представитель титульной для Мордовии нации. «Наличие административного опыта плюс национальность – очень большое достоинство для Мордовии», - подчеркнул политолог.

Ранее Журавлев рассказал НСН, с чем связаны недавние отставки в правительстве России, которые прошли в начале ноября.

