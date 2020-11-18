Коррупция и смена клана. Названы причины отставки главы Мордовии
Гендиректор Института региональных проблем рассказал в эфире НСН, с чем может быть связана неожиданное прошение об отставке главы Мордовии.
Глава Мордовии Владимир Волков, руководящий регионом с 2012 года, сообщил в среду, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с прошением об отставке. Он пояснил, что решение вызвано желанием «дать дорогу молодым». Кандидатом на пост главы Мордовии СМИ называют председателя правительства Дагестана Артем Здунов.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН заявил, что решение Волкова может быть связано со сменой клана, правящего в регионе с середины 1990-х годов.
«Это решение не было ожидаемым. Волков принадлежит к той группе, которая управляет Мордовией с середины 1990-х годов. Он был премьер-министром у многолетнего главы Мордовии Николая Меркушкина, в его собственном правительстве вице-премьером был сын Меркушкина, это была одна компания. Я подозреваю, что отставка была лишь частично добровольной. Есть мнение, что это связано с высоким уровнем коррупции в республике. Если один клан правит регионом много лет, то, наверное, коррупция там должна быть, но я этого утверждать не могу», - говорит политолог.
По его словам, если бы дело было в коррупции, то Волков бы ушел по потере доверия. «Здесь же, скорее всего, многолетнее правление в регионе одного клана уже вызывало некоторые вопросы и до этого. Не сам Волков, а меркушкинский клан. Похоже, дозрели вопросы», - считает Журавлев.
Он также отметил, что кандидатом на пост главы региона стал новый для него человек, хотя и представитель титульной для Мордовии нации. «Наличие административного опыта плюс национальность – очень большое достоинство для Мордовии», - подчеркнул политолог.
Ранее Журавлев рассказал НСН, с чем связаны недавние отставки в правительстве России, которые прошли в начале ноября.
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