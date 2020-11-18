Глава Мордовии подал в отставку

«Время идет. Нужно давать дорогу молодым», — заявил он в тексте обращения.



Волков отметил, что за годы руководства региона властям удалось многое сделать для развития республики. Он также напомнил успешное проведение матчей Чемпионата мира по футболу в Саранске в 2018 году.



Волков возглавляет Мордовию с 2012 года, до этого он 17 лет занимал пост главы правительства республики.

