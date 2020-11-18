Глава Мордовии подал в отставку

Глава Мордовии Владимир Волков попросил президента России Владимира Путина отправить его в отставку, сообщила пресс-служба правительства региона.

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«Время идет. Нужно давать дорогу молодым», — заявил он в тексте обращения.

Волков отметил, что за годы руководства региона властям удалось многое сделать для развития республики. Он также напомнил успешное проведение матчей Чемпионата мира по футболу в Саранске в 2018 году.

Волков возглавляет Мордовию с 2012 года, до этого он 17 лет занимал пост главы правительства республики.

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ФОТО: мэропад, отставка, увольнение
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