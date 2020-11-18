Глава Мордовии подал в отставку
Глава Мордовии Владимир Волков попросил президента России Владимира Путина отправить его в отставку, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Время идет. Нужно давать дорогу молодым», — заявил он в тексте обращения.
Волков отметил, что за годы руководства региона властям удалось многое сделать для развития республики. Он также напомнил успешное проведение матчей Чемпионата мира по футболу в Саранске в 2018 году.
Волков возглавляет Мордовию с 2012 года, до этого он 17 лет занимал пост главы правительства республики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- Госдума на пять лет продлила дачную амнистию
- Совфед дал согласие на задержание аудитора Счётной палаты Михаила Меня
- Shazam определил самую популярную песню всех времён
- Совфед одобрил закон об увеличении ставки НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей
- «Работа такая». Песков объяснил, почему чиновники часто болеют COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru