Военкоры сообщают об остановке мятежной колонны ЧВК «Вагнер»

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщает, что колонна частной военной компании «Вагнер» остановилась. Об этом он пишет в Telegram-канале Vоенкор Котенок Z.

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«Ряд источников сообщают, что колонна "Вагнера" остановилась. В Ростове также тихо. Судя по всему, выстрелы оказались случайными», - сообщает военкор.

Около штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону прозвучало около пяти выстрелов, предположительно, в воздух, передает РИА Новости.

Корреспондент агентства снял видео, на котором люди спешно расходятся с места событий после приказа представителей частной военной компании «Вагнер».

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в обращении к жителям заверил, что власти делают все необходимое, чтобы не допустить сбоев в работе систем жизнеобеспечения. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 24 июня.

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