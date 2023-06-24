Военкоры сообщают об остановке мятежной колонны ЧВК «Вагнер»

«Ряд источников сообщают, что колонна "Вагнера" остановилась. В Ростове также тихо. Судя по всему, выстрелы оказались случайными», - сообщает военкор.



Около штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону прозвучало около пяти выстрелов, предположительно, в воздух, передает РИА Новости.

Корреспондент агентства снял видео, на котором люди спешно расходятся с места событий после приказа представителей частной военной компании «Вагнер».

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в обращении к жителям заверил, что власти делают все необходимое, чтобы не допустить сбоев в работе систем жизнеобеспечения. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 24 июня.