Пригожин рассказал подробности захвата объектов в Ростове-на-Дону «без единого выстрела»

По словам основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, его бойцы зашли в Ростов без единого выстрела и захватили здание Южного военного штаба. Заявление опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.

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«Мы пошли без единого выстрела, мы не трогали ни одного срочника. Мы не убили по дороге ни одного человека... Мы зашли в Ростов. Без единого выстрела мы захватили здание штаба. Мы не помешали работе ни одного человека», – утверждает Пригожин.

По его словам также бойцы ЧВК не устанавливают, как сообщают некоторые СМИ, а снимают минные шлагбаумы.

«Когда мы пришлю сюда, то сняли у соседних ворот со зданием штаба минный шлагбаум утром, который неумело разложили», – сказал основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее очевидцы заметили на подступах к Ростову автомобили военнослужащих чеченского спецназа «Ахмат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ВоенныеРостов-на-ДонуЕвгений Пригожин

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