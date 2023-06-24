Пригожин рассказал подробности захвата объектов в Ростове-на-Дону «без единого выстрела»
По словам основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, его бойцы зашли в Ростов без единого выстрела и захватили здание Южного военного штаба. Заявление опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.
«Мы пошли без единого выстрела, мы не трогали ни одного срочника. Мы не убили по дороге ни одного человека... Мы зашли в Ростов. Без единого выстрела мы захватили здание штаба. Мы не помешали работе ни одного человека», – утверждает Пригожин.
По его словам также бойцы ЧВК не устанавливают, как сообщают некоторые СМИ, а снимают минные шлагбаумы.
«Когда мы пришлю сюда, то сняли у соседних ворот со зданием штаба минный шлагбаум утром, который неумело разложили», – сказал основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее очевидцы заметили на подступах к Ростову автомобили военнослужащих чеченского спецназа «Ахмат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru