Пригожин рассказал подробности захвата объектов в Ростове-на-Дону «без единого выстрела»

«Мы пошли без единого выстрела, мы не трогали ни одного срочника. Мы не убили по дороге ни одного человека... Мы зашли в Ростов. Без единого выстрела мы захватили здание штаба. Мы не помешали работе ни одного человека», – утверждает Пригожин.

По его словам также бойцы ЧВК не устанавливают, как сообщают некоторые СМИ, а снимают минные шлагбаумы.

«Когда мы пришлю сюда, то сняли у соседних ворот со зданием штаба минный шлагбаум утром, который неумело разложили», – сказал основатель ЧВК «Вагнер».

Ранее очевидцы заметили на подступах к Ростову автомобили военнослужащих чеченского спецназа «Ахмат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

