Водохранилище в Калмыкии, где произошел мор рыбы, очистят и рекультивируют

В республике Калмыкия, где ранее произошла массовая гибель рыбы, будет проведен комплекс мер по рекультивации Аршань-Зельменьского водохранилища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Бату Хасикова.

Хасиков на своей официальной странице в "ВКонтакте" заявил о разработанном комплексе мероприятий по углублению дна, очистке и рекультивации берега после зафиксированной ранее массовой гибели рыбы в водоеме. Погибшая рыба будет утилизирована в скотомогильниках в соответствии с требованиями Росприроднадзора.

Как передает агентство, расчистка берега уже началась. Ранее стало известно о создании межведомственной группы для выяснения причин ЧП. По версии следствия, причинами мора стала засуха и недостаток кислорода в воде, а также переизбыток фосфорных отложений. Эксперты продолжают проводить исследования.

Хасиков также писал в своем Instagram о том, что в республике разрабатывают меры по предотвращению подобных экологических бедствий в дальнейшем. Профильные ведомства создают дорожную карту по расчистке источников, впадающих в водохранилище, а также систему искусственной фильтрации дождевых вод.

